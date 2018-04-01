В Венесуэле задержали полицейских по обвинению в гибели 68 человек в тюрьме

Пятеро полицейских задержаны в Венесуэле по обвинению в причастности к гибели 68 человек в результате пожара в центре временного содержания при полиции штата Карабобо в городе Валенсия, сообщил в субботу генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Огонь охватил здание центра содержания в минувшую среду. По последним официальным данным, погибли 66 заключенных и две женщины, пришедшие на свидания к мужьям. Этот пожар по числу жертв стал одним из самых крупных за последние годы в тюрьмах южноамериканской страны.

"Сейчас даны ордера на задержание прокуратурой пяти сотрудников полиции Карабобо, которые могут быть виновными в трагических событиях, приведших к смерти 68 граждан в комендатуре этого региона. Они уже задержаны", - написал Сааб в своем микроблоге в Twitter.

Среди задержанных - заместитель директора тюрьмы.

Ранее правительство Венесуэлы поручило прокуратуре провести расследование обстоятельств возникновения пожара и выразило соболезнования родным и близким погибших.