В Ираке открылась первая гостиница для кошек

В городе Басра на юго-востоке Ирака открылась первая в стране гостиница для кошек, передает Reuters.

Студент-ветеринар Ахмед Тахер Мекки превратил свой дом в комфортабельную кошачью гостиницу. По его мнению, это первое подобное заведение в стране, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одна ночь в гостинице стоит 5 тыс. динаров (приблизительно $4.2). За эту цену питомцу предоставляют специально оборудованные для сна места, медосмотры и питание.