В Индии обрушилось здание, 10 погибших

В результате обрушения ветхого четырехэтажного здания в крупном индийском городе Индауре погибли, по меньшей мере, 10 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az.

Пока спасатели смогли извлечь из-под обломков здания 10 тел погибших и двоих выживших.

Причины обрушения пока не установлены, начато расследование.