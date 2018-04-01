В Индии обрушилось здание, 10 погибших
1 апреля 2018 09:48 133
В результате обрушения ветхого четырехэтажного здания в крупном индийском городе Индауре погибли, по меньшей мере, 10 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az.
Пока спасатели смогли извлечь из-под обломков здания 10 тел погибших и двоих выживших.
Причины обрушения пока не установлены, начато расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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