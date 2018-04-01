В столкновениях на границе сектора Газа пострадали десятки палестинцев
1 апреля 2018 09:55 129
По меньшей мере 36 палестинцев получили в субботу огнестрельные ранения в возобновившихся столкновениях с израильскими войсками на границе сектора Газа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра, передает Day.Az.Стычки продолжаются второй день, хотя их масштаб значительно скромнее в сравнении с событиями пятницы, когда в пограничной полосе погибли 15 палестинцев, почти полторы тысячи были ранены.
"Количество раненых за сегодня составляет 36 человек. Во всех случаях это ранения боевыми пулями", - сказал собеседник агентства.
События пятницы палестинцы называют началом серии антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая.
Марш призван привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта - судьбе палестинцев, в разные годы бежавших от израильских войск и ныне разбросанных по миру.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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