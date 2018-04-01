В Афганистане на рынке прогремел взрыв, есть погибший

По меньшей мере один человек погиб, еще трое получили ранения при взрыве на рынке в Джелалабаде, сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на представителя губернатора провинции Нангархар Атауллу Хогьяни, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам очевидцев, взрывное устройство сработало в расположенной на территории рынка приемной врача.

Подробности инцидента не уточняются. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.