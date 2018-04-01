В Москве у безработного приезжего угнали джип Mercedes

В районе Очаково-Матвеевское Москвы совершена кража джипа Mercedes Benz Gelandewagen, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по городу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"31 марта в 11:28 на службу "02" от 41-летнего неработающего приезжего поступило сообщение о краже автомобиля по адресу ул. Озерная, д. 29, корп. 1. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 0.15 30 марта до 10.45 31 марта неизвестный по указанному адресу совершил кражу автомобиля Mercedes Benz G63 AMG и скрылся. Материальный ущерб составил 5 млн руб.", - сказал источник.

В данный момент полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется розыск угонщика и автомобиля.