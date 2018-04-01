В Кембридже простились со Стивеном Хокингом - ФОТОРЕПОРТАЖ

В британском Кембридже простились с физиком-теоретиком Стивеном Хокингом, передает "Би-би-си".

Прощание с ученым проходило в церкви Святой Марии, на церемонию пришли его родственники, а также около 500 специально приглашенных гостей, передает Day.Az.

В частности, на похоронах Хокинга присутствовали основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, комик Дара О'Брайен, астрофизик Брайан Мэй и другие.

Как отмечается, физика похоронили рядом с Исааком Ньютоном и Чарльзом Дарвином в пантеоне Вестминстерского аббатства.