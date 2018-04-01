Египетские военные ликвидировали 6 экстремистов на Синае

1 апреля 2018 10:44

Военные Египта при поддержке полиции за минувшую неделю ликвидировали шесть экстремистов на Синайском полуострове, говорится в распространённом заявлении египетских вооруженных сил, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В документе отмечается, что на полуострове продолжается масштабная антитеррористическая операция "Синай-2018".

"Военные инженеры обнаружили и обезвредили 163 взрывных устройства... Изъяты 19 единиц оружия, в том числе гранатомет, снайперская винтовка, автоматы", - говорится в заявлении.

Сообщается, что были задержаны более 500 человек по подозрению в экстремистской деятельности.

 

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