Египетские военные ликвидировали 6 экстремистов на Синае
1 апреля 2018 10:44 151
Военные Египта при поддержке полиции за минувшую неделю ликвидировали шесть экстремистов на Синайском полуострове, говорится в распространённом заявлении египетских вооруженных сил, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В документе отмечается, что на полуострове продолжается масштабная антитеррористическая операция "Синай-2018".
"Военные инженеры обнаружили и обезвредили 163 взрывных устройства... Изъяты 19 единиц оружия, в том числе гранатомет, снайперская винтовка, автоматы", - говорится в заявлении.
Сообщается, что были задержаны более 500 человек по подозрению в экстремистской деятельности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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