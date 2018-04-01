В США легкомоторный самолет врезался в здание

1 апреля 2018 11:05

В американском штате Калифорния легкомоторный самолет врезался в здание вблизи города Санта Пола, по меньшей мере два человека погибли. Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, два человека, которые находились на борту самолета погибли в результате столкновения.

Как отмечается, после удара о здание самолет загорелся.

В настоящее время по данному факту ведется расследование.

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