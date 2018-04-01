В США легкомоторный самолет врезался в здание
1 апреля 2018 11:05 145
В американском штате Калифорния легкомоторный самолет врезался в здание вблизи города Санта Пола, по меньшей мере два человека погибли. Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
#MainIncident update: 2 seat plane crash 17899 So. Mtn Rd outside Santa Paula, 2 occupants DOA. FAA and NTSB enroute, Coroner on scene pic.twitter.com/MoBpuHQYwV- VCFD PIO (@VCFD_PIO) March 31, 2018
По данным телеканала, два человека, которые находились на борту самолета погибли в результате столкновения.
Как отмечается, после удара о здание самолет загорелся.
В настоящее время по данному факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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