В США легкомоторный самолет врезался в здание

В американском штате Калифорния легкомоторный самолет врезался в здание вблизи города Санта Пола, по меньшей мере два человека погибли. Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

#MainIncident update: 2 seat plane crash 17899 So. Mtn Rd outside Santa Paula, 2 occupants DOA. FAA and NTSB enroute, Coroner on scene pic.twitter.com/MoBpuHQYwV