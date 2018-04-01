Истребители немецкого производства хотят снять с миссий НАТО

Немецкие истребители-бомбардировщики Tornado IDS, которые являются одними из основных боевых самолетов НАТО, возможно, скоро перестанут задействовать в миссиях альянса. Об этом сообщает DW, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Основная причина заключается в том, что машины, которые впервые поступили на вооружение еще в 1981 году, не оснащены шифратором для защищенной передачи данных, отмечают СМИ. Кроме того, кабельные системы коммуникационного блока Tornado требуют модернизации, поскольку не соответствуют современным стандартам. Как объясняют СМИ, в связи с этим существует опасность перехвата секретной информации третьими лицами.

"Для обеспечения безопасности коммуникации существует необходимость ... в поиске временного решения", - подчеркивается в отчете оборонного ведомства. На какой стадии находятся разработки, в документе не уточняется.

С начала года бундесвер подтвердил поставку Североатлантическому альянсу десяти Tornado, которые должны поступить на вооружение сил быстрого реагирования - NATO Response Force (NRF).

Представитель ВВС ФРГ на запрос Reuters сообщил, что Германия выполняет все взятые на себя перед альянсом обязательства. При этом деталей он не уточнил и не предоставил информации о том, на какой стадии находится модернизация боевых машин.