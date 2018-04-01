Акции Tesla рекордно обвалились - ПРИЧИНА
Капитализация американской автомобильной компании Tesla за месяц упала на 14,65 млрд долларов. Инвесторы обеспокоены по поводу нехватки денежной наличности у компании, а также из-за скандала с аварией электрокара Tesla, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Напомним, 23 марта в штате Калифорния произошла авария с участием электромобиля компании Tesla Model X. Кроссовер врезался в отбойник, после чего загорелся и взорвался. Водитель электрокара погиб.
C начала месяца акции Tesla упали в цене примерно на 25% - в обращении компании находится 168,919 млрд акций. Таким образом, капитализация ценных бумаг за месяц упала до 43,296 млрд долларов с 57,949 млрд - почти на 15 млрд долларов.
По словам экспертов, соответствующее снижение стало рекордным за всю историю компании.
Основатель и генеральный директор компании Илон Маск, который владеет примерно 19,9% ее акций, в результате удешевления ее стоимости лишился примерно 3 млрд долларов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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