Российские дипломаты покинули США
Совершивший ранее посадку в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди самолет с объявленными в США персона нон грата российскими дипломатами и членами их семей вылетел из Нью-Йорка и взял курс на Москву, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Вылетевший ранее из Вашингтона Ил-96-300 с российскими дипломатами сделал почти трехчасовую остановку в Нью-Йорке, чтобы взять на борт 14 сотрудников российского генерального консульства и постпредства России при ООН с семьями, передает ТАСС.
Второй спецборт с покидающими США по требованию американских властей российскими дипломатами вылетел из вашингтонского международного аэропорта прямым рейсом на Москву. Всего на двух самолетах специального летного отряда "Россия" Соединенные Штаты покинул 171 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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