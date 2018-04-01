Российские дипломаты покинули США

Совершивший ранее посадку в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди самолет с объявленными в США персона нон грата российскими дипломатами и членами их семей вылетел из Нью-Йорка и взял курс на Москву, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Вылетевший ранее из Вашингтона Ил-96-300 с российскими дипломатами сделал почти трехчасовую остановку в Нью-Йорке, чтобы взять на борт 14 сотрудников российского генерального консульства и постпредства России при ООН с семьями, передает ТАСС.

Второй спецборт с покидающими США по требованию американских властей российскими дипломатами вылетел из вашингтонского международного аэропорта прямым рейсом на Москву. Всего на двух самолетах специального летного отряда "Россия" Соединенные Штаты покинул 171 человек.