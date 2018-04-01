Coca-Cola выпустит газировку со вкусом активированного угля

Компания Coca-Cola запускает линейку напитков Zero Sugar ("без сахара") с тремя новыми вкусами - авокадо, закваски и активированного угля. Владельцы бренда уверены, что это привлечет покупателей из "поколения Instagram", сообщает в воскресенье, 1 апреля, Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Они не только будут обладать прекрасным вкусом и при этом не содержать сахар, но и станут идеальным атрибутом любого фото в социальных сетях, лайки так и польются", - отмечает Coca-Cola в своем заявлении.

Газировки "Авокадо" описываются как "вкусные и питательные", линейка "Уголь" обещает очистить и обновить организм, напитки со вкусом закваски удивят покупателей кислинкой. Производители изначально рассматривали вкусы вишни, ванили и лимона, но решили остановить свой выбор на более экстремальных вариантах.

Как отмечает издание, серия Zero Sugar была запущена более десяти лет назад и приобрела огромную популярность наряду с Diet и Coca-Cola Life - на них приходится 43 процента всех продаж.