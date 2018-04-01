Первый самолет с российскими дипломатами приземлился в Москве

Воздушное судно специального летного отряда "Россия", на котором находятся высланные из США по делу Скрипаля российские дипломаты, прилетел в Москву, следует из данных Flightradar24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вылетевший из Вашингтона самолет Ил-96-300 совершил посадку в аэропорту Внуково. На борту судна находится первая группа дипломатов с семьями, которых выслали из США. С учетом членов семей, 31 марта из США улетел 171 человек.