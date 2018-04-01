Первый самолет с российскими дипломатами приземлился в Москве
1 апреля 2018 12:45 210
Воздушное судно специального летного отряда "Россия", на котором находятся высланные из США по делу Скрипаля российские дипломаты, прилетел в Москву, следует из данных Flightradar24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Вылетевший из Вашингтона самолет Ил-96-300 совершил посадку в аэропорту Внуково. На борту судна находится первая группа дипломатов с семьями, которых выслали из США. С учетом членов семей, 31 марта из США улетел 171 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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