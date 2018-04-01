Из Восточной Гуты вывели всех боевиков

Гуманитарная операция по выводу из сирийской Восточной Гуты боевиков "Фейлак Ар-Рахман" успешно завершена, сообщает Центр по примирению враждующих сторон, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Российским Центром по примирению враждующих сторон и подразделением военной полиции ВС РФ успешно завершена восьмидневная гуманитарная операция по выводу из Восточной Гуты боевиков незаконного вооруженного формирования "Фейлак Ар-Рахман", - говорится в сообщении.

Как сообщается, из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька выведено 41 126 боевиков и членов их семей. Все они доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации "Идлиб" в сопровождении службы безопасности САР и бригад скорой помощи Сирийского Арабского Красного полумесяца. В ходе операции, по данным центра, освобождены 34 заложника.

Как стало известно ранее, по гуманитарному коридору в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин при содействии российского Центра продолжается вывод мирного населения из города Дума. За истекшие сутки район покинули 128 мирных жителей. Всего с 28 февраля из этого населенного пункта организован выход 29 230 человек.

Всего с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению организован выход более 153 тысяч человек.