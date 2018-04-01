На границе Ирака и Ирана произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе границы Ирана и Ирака, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Подземные толчки были зафиксированы в 08.35 по времени UTC в 170 километрах к северо-востоку от иракского Багдада и в 17 километрах к юго-западу от иранского города Сере-Поле-Зохаб. Очаг землетрясения залегал на глубине 52 км.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.