На границе Ирака и Ирана произошло сильное землетрясение

1 апреля 2018 13:25

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе границы Ирана и Ирака, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Подземные толчки были зафиксированы в 08.35 по времени UTC в 170 километрах к северо-востоку от иракского Багдада и в 17 километрах к юго-западу от иранского города Сере-Поле-Зохаб. Очаг землетрясения залегал на глубине 52 км.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

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