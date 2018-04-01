Тяжелое ДТП в Бангладеш, есть жертвы

1 апреля 2018 13:55

По меньшей мере восемь человек погибли, еще 26 пострадали в результате ДТП с автобусом в округе Гопалгандж в центральной части Бангладеш, сообщает интернет-издание bdnews24 со ссылкой на представителя полиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Водитель не справился с управлением, автобус сошел в кювет на шоссе между городами Дакка и Кхулна в ночь на воскресенье.

Шесть человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице от полученных травм. Все пострадавшие были госпитализированы.

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