В США родилась "24-летняя девочка" Эмма

Американка выносила и родила ребенка, зачатого с помощью ЭКО еще в 1992 году, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Подобное стало вероятным благодаря услуге усыновления эмбрионов, которую предлагают некоторые клиники репродуктивного здоровья в США.

В штате Теннесси родилась малышка Эмма Врен Гибсон из эмбриона, который к моменту оплодотворения хранился в замороженном виде 24 года. Это первый известный медицине случай, когда эмбрион такого "возраста" был благополучно применен.

Родители Эммы Врен - 26-летняя Тина Гибсон и 33-летний Бенджамин Гибсон - были вынуждены использовать процедуру искусственного оплодотворения с помощью донорского эмбриона, так как по состоянию здоровья не могут иметь собственных общих детей.

Спустя семь лет бездетного брака пара обратилась в Национальный центр донации эмбрионов. По завершению медицинской подготовки для Тины был выбран подходящий по всем параметрам эмбрион, а спустя девять месяцев беременности она родила абсолютно здоровую девочку весом 3 килограмма и ростом 51 сантиметр, которую назвали Эммой.

По словам директора лаборатории Кэрол Зоммерфельд, этот действительно уникальный случай, на сегодняшний день является мировым рекордом. Предыдущему самому "взрослому" успешно пересаженному эмбриону было 12 лет (процедура проводилась в Нью-Йорке, США).