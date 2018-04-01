Во Франции рухнула карусель: есть погибший и пострадавшие

Во время ярмарки в городе Невиль-сюр-Сон в регионе Рона-Альпы на юго-востоке Франции рухнула карусель. В результате аварии погиб один человек, еще 4 пострадали. Об этом сообщает Le Progres, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

На данный момент обстоятельства произошедшего неопределенные. По одной из версий, карусель внезапно упала. Но погибший мужчина не находился на карусели - его смертельно ранило куском отломанной конструкции.

А другие свидетели утверждают, что мужчина находился на карусели с двумя детьми, и его якобы выбросило из качели.

Кроме того, отмечено, что из-за аварии серьезно пострадала 8-летняя девочка.