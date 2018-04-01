Сход лавины в горах Швейцарии, есть жертвы
1 апреля 2018 15:25 227
Три человека погибли в результате схода лавины в горах в швейцарском кантоне Вале, еще двое пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Le nouvelliste.
Ранее сообщалось, что снежная лавина сошла в субботу в швейцарском кантоне Вале неподалеку от курорта Фишеральп, под снегом оказались пять человек, передает Day.Az.
По данным издания, двоих пострадавших доставили в больницу. Согласно предварительным данным, все пятеро родом из Испании. Прокуратура кантона Вале начала расследование в связи с инцидентом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!