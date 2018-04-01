Взрыв в украинском казино - ПОДРОБНОСТИ

В игорном заведении Житомирской области произошел взрыв, сообщается на сайте национальной полиции Украины, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По предварительным данным, в помещении игорного заведения неизвестный оставил предмет, который взорвался в районе 4.30 (1 апреля). В это время в одной из комнат находилось 4 человека, никто из них не пострадал", - говорится в заявлении полиции.

Взрывотехники считают, что причиной взрыва могла послужить граната РГД-5.

В данный момент полиция завела уголовное дело по статье "Хулиганство".