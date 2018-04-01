В России вспыхнул еще один крупный пожар - ВИДЕО

В Ленинградской области разгорелся сильный огонь на территории деревообрабатывающего предприятия, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Ленинградской области, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Сообщается, что возгорание случилось на предприятии, находящемся в деревне Чудцы Самойловского сельского поселения Бокситогорского района.

К месту происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения. По прибытию было установлено, что горит склад готовой продукции на площади 400 квадратных метров. Пожару был присвоен второй уровень сложности.

В 10:25 площадь горения увеличилась до 2000 кв. метров. В 11:05 пожару присвоен третий уровень сложности. К месту направленны дополнительные силы и руководство Главного управления. Тушение пожара осложняется порывами ветра. Всего к ликвидации пожара привлечено 73 человека и 26 единиц техники.

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