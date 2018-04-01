В центре Казани упал строительный кран
1 апреля 2018 17:35 174
В центре Казани на стройплощадке упал строительный кран, сообщает главное управление МЧС по Татарстану, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Пострадавших и разрушений нет.
Кран управлялся с земли выносным пультом. Его стрела упала в нескольких сантиметрах от стены стоящего рядом здания.
По предварительным данным, с помощью крана высотой 20 метров с 35-метровой стеной строили административное здание комбината бытового обслуживания.
"Убирать упавший кран будет строительная компания генподрядчика. Предварительная причина падения - нарушение баланса башенного крана при опускании груза", - отмечает ведомство.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!