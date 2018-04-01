В центре Казани упал строительный кран

В центре Казани на стройплощадке упал строительный кран, сообщает главное управление МЧС по Татарстану, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Пострадавших и разрушений нет.

Кран управлялся с земли выносным пультом. Его стрела упала в нескольких сантиметрах от стены стоящего рядом здания.

По предварительным данным, с помощью крана высотой 20 метров с 35-метровой стеной строили административное здание комбината бытового обслуживания.

"Убирать упавший кран будет строительная компания генподрядчика. Предварительная причина падения - нарушение баланса башенного крана при опускании груза", - отмечает ведомство.