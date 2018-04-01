Венгерский WizzAir расширяет свою географию

Согласно заявлению, опубликованному компанией, венгерский лоукостер WizzAir начал "самый большой операционный рост по всей своей сети". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В предстоящие месяцы на его европейские базы будет выделен в общей сложности 21 самолет.

В заявлении также говорится, что новые самолеты будут поддерживать 700 дополнительных еженедельных рейсов и 70 новых рейсов. Четыре новых направления - Афины, Таллинн, Харьков и Вена - будут открыты к середине июля вместе с открытием новой западноевропейской базы в австрийской столице.

Расширение WizzAir в этом году представляет собой инвестиции более, чем на 2 миллиарда долларов США на 11 базах в Великобритании, Австрии, Польше, Украине, Венгрии, Румынии и Грузии.

В марте WizzAir начнет свою экспансию в Будапеште, с появлением нового Airbus A320, который станет 11-м самолетом, базирующимся в венгерской столице, что совпадает с запуском нового маршрута в Ставангер в Норвегии.

"Каждый год все больше клиентов выбирают полёты с WizzAir, наслаждаясь обширной маршрутной сетью WizzAir, насчитывающей более 600 маршрутов, 145 пунктов назначения в 44 странах", - сообщил Оуэйн Джонс, главный корпоративный директор WizzAir.

"70 новых маршрутов, которые будут запущены в ближайшие 17 недель, добавят возможности для путешествий, доступных нашим клиентам, что, в свою очередь, будет способствовать развитию деловых связей и экономики сообществ, которые мы обслуживаем", - добавил он.