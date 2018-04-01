Террористы напали на базу миротворцев в Сомали

Два чиновника стали жертвами нападения боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" в столице Сомали Могадишо, передает агентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, в результате нападения боевиков в субботу вечером погибли два представителя районной администрации в регионе Банадир, нападавшие сбежали с места преступления. Полиция проводит расследование инцидента.

Помимо атаки на районных чиновников, в воскресенье боевики группировки напали на военную базу миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) в городе Буламарер, миротворцам удалось отразить удар, говорится в сообщении.