Террористы напали на базу миротворцев в Сомали

1 апреля 2018 18:41

Два чиновника стали жертвами нападения боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" в столице Сомали Могадишо, передает агентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, в результате нападения боевиков в субботу вечером погибли два представителя районной администрации в регионе Банадир, нападавшие сбежали с места преступления. Полиция проводит расследование инцидента.

Помимо атаки на районных чиновников, в воскресенье боевики группировки напали на военную базу миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) в городе Буламарер, миротворцам удалось отразить удар, говорится в сообщении.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

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