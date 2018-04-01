В США нашли братскую могилу команды пирата Сэма Блэка

Ученые обнаружили в США братскую могилу пирата Сэма Блэка, более известного, как "Черный Сэм". В ней около 300 лет назад похоронили команду "Беллами", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как стало известно, в общей сложности извлекли одну сотню тел. "Черный Сэм" является наиболее успешным пиратом в час. За свою непродолжительную карьеру он сделал захват более полусотни кораблей, разграбив при этом имущество на 130 000 000 долларов.

Примерно в 1700-х годах, присвоив 5 тонн золота и серебра, сомали судна "Беллами" утонули у Кейп-Кода. Из 150 человек в живых остались только двое.

В прошлом месяце эксперты утверждали, что раскопали останки самого Блэка в момент исследований Уйда. Сейчас проводятся работы сравнения ДНК из его живыми потомками.