Откровенное признание: Роналду мешает Буффону спать по ночам

Одним из интереснейших противостояний на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов станет встреча между мадридским "Реалом" и туринским "Ювентусом". Своими ожиданиями от предстоящих матчей поделился голкипер итальянского клуба Джанлуиджи Буффон, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Он отметил, что в составе "Королевского клуба" очень много экстраординарных игроков, тем не менее два прошлых раунда говорят о том, что "самые талантливые не всегда побеждают", передает телеканал RT со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Если мы будем лучше мадридцев в этих двух встречах, мы добьемся чего-то невероятного", - подчеркнул Буффон.

Говоря о Криштиану Роналду, Буффон заявил, что футбол является командной игрой и один игрок мало что решает. "Но осознание того, что я вновь встречусь с Криштиану Роналду, мешает мне спать по ночам", - сказал голкипер.

Первый матч 1/4 финала состоится 3 апреля на поле "Ювентуса". Ответная встреча пройдет в Мадриде 11 апреля.

Интересно, что "Реал" установил очередной рекорд Лиги чемпионов, не выходя на поле. Испанский клуб за рекордное время продал все билеты на ответный матч с итальянцами.

Добавим, что "Реал" и "Ювентус" сошлись в финале Лиги чемпионов в сезоне-2016/2017. Мадридцы одержали уверенную победу со счетом 1:4.