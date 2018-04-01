В Индии из-за беспорядков погибли 12 человек

В индийском Кашмире по время операции полиции против мусульманских боевиков на правоохранителей напали демонстранты. В результате столкновений погибли 12 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщила местная полиция.

Среди погибших два гражданских, два полицейских и восемь боевиков. Также около 30 человек получили ранения.

Отмечено, что беспорядки вспыхнули в процессе операции: сотни человек напали на полицейских, забросав их камнями, бутылками, другими предметами. В ответ полиция применила против нападавших слезоточивый газ, пневматическое оружие, но эти меры оказались неэффективными, и она открыла огонь.