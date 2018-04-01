Палестина призвала провести экстренное заседание ЛАГ

Палестина призвала провести экстренное заседание Лиги арабских государств (ЛАГ) для обсуждения ситуации в секторе Газа, на границе которого произошли столкновения палестинских демонстрантов с израильскими военными.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил палестинский постпред при этой организации Дияб ал-Лух.

По его словам, на этой встрече будут обсуждаться и "преступления Израиля против мирных палестинских демонстрантов".

"Погибло 16 человек, ранения получили более 1,5 тысячи палестинцев, что является грубейшим нарушением международного гуманитарного права со стороны Израиля", - приводит слова палестинского дипломата египетское агентство МЕНА.

В пятницу началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая. Израильтяне применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста.