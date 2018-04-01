Палестина призвала провести экстренное заседание ЛАГ

1 апреля 2018 19:08

Палестина призвала провести экстренное заседание Лиги арабских государств (ЛАГ) для обсуждения ситуации в секторе Газа, на границе которого произошли столкновения палестинских демонстрантов с израильскими военными.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил палестинский постпред при этой организации Дияб ал-Лух.

По его словам, на этой встрече будут обсуждаться и "преступления Израиля против мирных палестинских демонстрантов".

"Погибло 16 человек, ранения получили более 1,5 тысячи палестинцев, что является грубейшим нарушением международного гуманитарного права со стороны Израиля", - приводит слова палестинского дипломата египетское агентство МЕНА.

В пятницу началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая. Израильтяне применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az