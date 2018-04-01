В Кувейте пятнадцать человек погибли в ДТП
1 апреля 2018 19:47 158
Пятнадцать человек погибли и четверо пострадали при лобовом столкновении двух автобусов в Кувейте.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Khaleej Times.
Инцидент произошел на шоссе Artel Highway к северу от столицы Кувейта. Автобусы перевозили рабочих.
Службы гражданской обороны прибыли на место происшествия и освободили четверых рабочих, заблокированных в автобусах. Пострадавшие были доставлены в госпиталь.
Другие подробности пока не сообщаются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!