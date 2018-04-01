В Кувейте пятнадцать человек погибли в ДТП

1 апреля 2018 19:47

Пятнадцать человек погибли и четверо пострадали при лобовом столкновении двух автобусов в Кувейте.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Khaleej Times.

Инцидент произошел на шоссе Artel Highway к северу от столицы Кувейта. Автобусы перевозили рабочих.

Службы гражданской обороны прибыли на место происшествия и освободили четверых рабочих, заблокированных в автобусах. Пострадавшие были доставлены в госпиталь.

Другие подробности пока не сообщаются.

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