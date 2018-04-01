Лондон впервые обошел Нью-Йорк по количеству убийств

Лондон впервые в истории обогнал Нью-Йорк по количеству убийств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Independent.

Как сообщает издание, в феврале 2018 года от ножевых ранений в Лондоне скончались 15 человек, а в Нью-Йорке - 14 человек.

В марте в Лондоне было зафиксировано 22 насильственные смерти, а в Нью-Йорке 21.

Также сообщается, что в Лондоне число убийств выросло на 40% за три года.