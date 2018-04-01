Бахрейн обнаружил крупнейшее в своей истории месторождение нефти
1 апреля 2018 20:06 153
Власти Бахрейна обнаружили крупнейшее из найденных на территории страны месторождений нефти.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает национальное информационное агентство BNA.
"(Высочайший) комитет (по природным ресурсам и экономической безопасности), согласно своим планам, занимался освоением потенциала национальных нефтяных компаний с целью увеличить вдвое работы по разведке и выемке, что привело к обнаружению крупнейших запасов нефти в истории королевства", - сообщает агентство.
По оценке комитета, ожидается, что месторождение "содержит крайне значительный объем нефти плотных пластов, который намного превышает объем Бахрейнского месторождения". Кроме того, были обнаружены большие запасы глубинного газа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!