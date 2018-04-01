В России канатоходец упал во время трюка под куполом цирка - ВИДЕО

1 апреля 2018 20:39

В интернете появилось видео, на котором запечатлен момент падения канатоходца во время гастролей Цирка династии Довгалюк в Братске, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На ролике видно, как во время номера под куполом цирка трос ослабевает и мужчина срывается с высоты.

После падения канатоходцу помогли подняться сотрудники цирка. Артист не получил серьезных повреждений: он смог встать и поклониться зрителям. При этом мужчина держался за левую руку: скорее всего, канатоходец ушиб ее при падении.

На странице цирка в социальной сети "ВКонтакте" зрители представления желают артисту скорейшего выздоровления.

"Очень переживали за Сергея, организуйте для такого опасного номера или батут, или страховку", - написала Татьяна Свинцинская.

"Пусть больше не падает", - говорится в комментарии Анны Мосейчук.

Нажмите на видео для просмотра:
Канатоходец упал во время трюка под куполом цирка

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az