В России канатоходец упал во время трюка под куполом цирка - ВИДЕО

В интернете появилось видео, на котором запечатлен момент падения канатоходца во время гастролей Цирка династии Довгалюк в Братске, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На ролике видно, как во время номера под куполом цирка трос ослабевает и мужчина срывается с высоты.

После падения канатоходцу помогли подняться сотрудники цирка. Артист не получил серьезных повреждений: он смог встать и поклониться зрителям. При этом мужчина держался за левую руку: скорее всего, канатоходец ушиб ее при падении.

На странице цирка в социальной сети "ВКонтакте" зрители представления желают артисту скорейшего выздоровления.

"Очень переживали за Сергея, организуйте для такого опасного номера или батут, или страховку", - написала Татьяна Свинцинская.

"Пусть больше не падает", - говорится в комментарии Анны Мосейчук.

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