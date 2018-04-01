"Тоттенхэм" ошарашил "Челси" тремя голами

Центральный матч 32-го тура чемпионата Англии между лондонскими "Челси" и "Тоттенхэмом" завершился в пользу гостей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Челси" впервые за 28 лет проиграл на своем поле "Тоттенхэму" в рамках чемпионата Англии.

После домашнего поражения в феврале 1990 года (1:2) "Челси" не уступал сопернику на протяжении 27 игр - 18 побед, 9 ничьих.

"Челси", набравший 56 очков, продолжает идти на пятом месте, отставая от зоны Лиги чемпионов - четвертое место как раз занимает "Тоттенхэм" - на 8 очков.

"Челси" - "Тоттенхэм" - 1:3

Голы: Мората (30) - Эриксен (45), Алли (62, 66)

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Жиру, 81), Виллиан, Фабрегас, Азар, Канте, Алонсо (Эмерсон, 83), Мората (Хадсон-Одои, 88).

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Дайер (Ваньяма, 81), Дембеле, Алли, Ламела (Сиссоко, 88), Эриксен, Сон Хын Мин (Кейн, 74).

Предупреждение: Дэвис (70).