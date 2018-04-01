NASA показало спиральную галактику со сверхновой звездой - ФОТО

1 апреля 2018 23:20

NASA опубликовало фотографию спиральной галактики NGC 5714, расположенной в созвездии Волопас на расстоянии около 130 миллионов световых лет от Земли.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, снимок NGC 5714 сделан телескопом Hubble с помощью камеры ACS.

На фотографии галактика запечатлена сбоку и кажется абсолютно плоской. С такого ракурса не просматривается спиральная структура NGC 5714: видны лишь края голубого цвета и яркий центр.

Как отмечается на сайте NASA, в 2003 году в спиральной галактике вспыхнула сверхновая звезда SN 2003dr, в спектре которой зафиксировали значительное содержание кальция.


 

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