Месси показал фото своего третьего сына - ФОТО

1 апреля 2018 23:34

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси опубликовал фотографии своего новорожденного сына.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Советский спорт".

Ребенок родился 10 марта 2018 года. Месси и его жена Антонелла назвали сына Чиро.

Также на фотографиях присутствуют остальные члены семьи Месси.

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