В Индии из-за беспорядков погибли уже 20 человек
В результате нескольких столкновений к югу от Сринагара, в Индии погибли три индийских солдата и 13 подозреваемых боевиков.
Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает dawn.com
Кроме того, были убиты четыре мирных жителя и десятки ранены, когда полиция открыла огонь по тысячам демонстрантов, которые выливались на улицы, бросали камни и скандировали лозунги против индийского правления.
Были также демонстрации в Сринагаре, где власти приказали, чтобы все школы закрылись в понедельник, когда группы повстанцев призывали к протестам.
Семь из предполагаемых боевиков были убиты вместе с двумя солдатами в затяжной перестрелке в деревне Драгад.
Напомним, менне года назад довыборы в парламент в индийском штате Джамму и Кашмир закончились массовыми беспорядками и гибелью восьми человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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