Имя Тиллерсона удалено с сайта американского Госдепа

Имя госсекретаря Рекса Тиллерсона удалено с официального сайта Госдепартамента США, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Ране на сайте существовал специальный раздел "Госсекретарь Тиллерсон", теперь на этом месте значится просто "Госсекретарь".

Желающие войти в раздел находят там запись, что заместитель госсекретаря Джон Салливан "стал исполняющим обязанности госсекретаря с 1 апреля 2018 года".

В разделе, касающемся поездок и визитов Тиллерсона все записи заменены сообщениями о поездках Дж.Салливана.

Желающие ознакомиться с биографией Тиллерсона, ранее размещенной на сайте, встречаются с записью: "Приносим извинения, страница не найдена".

Президент США Дональд Трамп объявил об отставке Тиллерсона с поста госсекретаря 13 марта текущего года. Официально его отставка не вступала в силу до вечера субботы, 31 марта, когда в сайт госдепа были внесены соответствующие изменения.

Ранее сообщалось, что Белый дом вслед за увольнением Рекса Тиллерсона уволил его заместителя по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивена Голдстина.

Американский президент объяснил, почему хочет заменить Тиллерсона на Помпео.Оказалось, что отставка Тиллерсона с должности государственного секретаря США связана с разногласиями в вопросах внешней политики, возникшими между ними.

Также появилась реакция Сената на кадровые перестановки в Госдепе. Сенатский комитет по иностранным делам ожидает слушаний по назначению Помпео в апреле.