Имя Тиллерсона удалено с сайта американского Госдепа
Имя госсекретаря Рекса Тиллерсона удалено с официального сайта Госдепартамента США, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Ране на сайте существовал специальный раздел "Госсекретарь Тиллерсон", теперь на этом месте значится просто "Госсекретарь".
Желающие войти в раздел находят там запись, что заместитель госсекретаря Джон Салливан "стал исполняющим обязанности госсекретаря с 1 апреля 2018 года".
В разделе, касающемся поездок и визитов Тиллерсона все записи заменены сообщениями о поездках Дж.Салливана.
Желающие ознакомиться с биографией Тиллерсона, ранее размещенной на сайте, встречаются с записью: "Приносим извинения, страница не найдена".
Президент США Дональд Трамп объявил об отставке Тиллерсона с поста госсекретаря 13 марта текущего года. Официально его отставка не вступала в силу до вечера субботы, 31 марта, когда в сайт госдепа были внесены соответствующие изменения.
Ранее сообщалось, что Белый дом вслед за увольнением Рекса Тиллерсона уволил его заместителя по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивена Голдстина.
Американский президент объяснил, почему хочет заменить Тиллерсона на Помпео.Оказалось, что отставка Тиллерсона с должности государственного секретаря США связана с разногласиями в вопросах внешней политики, возникшими между ними.
Также появилась реакция Сената на кадровые перестановки в Госдепе. Сенатский комитет по иностранным делам ожидает слушаний по назначению Помпео в апреле.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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