На съемках "Топ Гир" загорелась машина с Крисом Харрисом внутри - ВИДЕО

Во время съемок британской телепередачи "Топ Гир" загорелась машина, в которой находился ведущий Крис Харрис. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Возгорание произошло во время съемок финала для BBC.

Проезжая по извилистым дорогам, Эдди Джордан взволнованно закричал: гони так, будто ты украл эту машину, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

После того как он вышел из машины под крики съемочной группы, автомобиль взорвался.

"Огонь, он в огне, выходи скорее! Уходи оттуда", - кричали ему.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

