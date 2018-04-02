На съемках "Топ Гир" загорелась машина с Крисом Харрисом внутри - ВИДЕО

2 апреля 2018 10:30

Во время съемок британской телепередачи "Топ Гир" загорелась машина, в которой находился ведущий Крис Харрис. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Возгорание произошло во время съемок финала для BBC.

Проезжая по извилистым дорогам, Эдди Джордан взволнованно закричал: гони так, будто ты украл эту машину, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

После того как он вышел из машины под крики съемочной группы, автомобиль взорвался.

"Огонь, он в огне, выходи скорее! Уходи оттуда", - кричали ему.

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На съемках

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