На съемках "Топ Гир" загорелась машина с Крисом Харрисом внутри - ВИДЕО
2 апреля 2018 10:30 225
Во время съемок британской телепередачи "Топ Гир" загорелась машина, в которой находился ведущий Крис Харрис. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Возгорание произошло во время съемок финала для BBC.
Проезжая по извилистым дорогам, Эдди Джордан взволнованно закричал: гони так, будто ты украл эту машину, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
После того как он вышел из машины под крики съемочной группы, автомобиль взорвался.
"Огонь, он в огне, выходи скорее! Уходи оттуда", - кричали ему.
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