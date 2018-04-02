У баскетболиста отнялись ноги после броска - ВИДЕО

Баскетболист клуба "Голден Стейт Уорриорс" Патрик Маккоу не смог продолжить матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Сакраменто Кингз" после фола игрока соперников Винса Картера и покинул площадку на носилках, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Видео инцидента опубликовано на Youtube-канале STAY.

В начале третьей четверти Маккоу атаковал кольцо противника и забросил мяч. Однако в этот момент он получил удар от игрока "Кингз", упал и не смог подняться. Встреча возобновилась после длительной паузы. По словам Картера, Маккоу после получения травмы пожаловался, что не чувствует своих ног.

Игра закончилась победой "Голден Стейт" 112-96. Позже в своем Twitter-аккаунте репортер НБА Крис Хейнес сообщил, что онемение ног у баскетболиста прошло.

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