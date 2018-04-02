Модель в хиджабе впервые украсила обложку Vogue - ВИДЕО

На обложке британского Vogue впервые появилась модель в хиджабе. 20-летняя Халида Аден из Кении позирует вместе с восемью девушками. Обложка майского номера представит сразу все типы внешности. На фотографии - несколько темнокожих девушек, азиатка и модель plus size. Главный редактор журнала назвал снимок величайшим достижением индустрии моды, передает Day.Az со ссылкой на iz.ru.

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