Стали известны темы переговоров Путина и Роухани в Анкаре

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Турцию, который пройдет 3-4 апреля, встретится с президентом Ирана Хасаном Роухани, лидеры рассмотрят вопросы отношений двух стран и международной повестки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля, передает Day.Az.

"Состоится беседа Владимира Путина с Хасаном Роухани, в ходе которой будут рассмотрены вопросы российско-иранских отношений, региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении.

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