Девушка во время трансляции случайно выстрелила в голову парню - ВИДЕО
2 апреля 2018 14:59 406
Трое друзей сидели в автомобиле и играли с пистолетом во время прямого эфира в "Фейсбуке", когда прогремел выстрел, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Инцидент произошёл в Хьюстоне, штат Техас. Девин Холмс дурачился с приятелями, когда девушка случайно нажала на курок и выстрелила ему в голову. Пострадавший был срочно госпитализирован, и сейчас он подключён к аппарату жизнеобеспечения, сообщает Crimeola.
После того как из головы Девина пошла кровь, друзья в страхе выбежали из машины, оставив его умирать.
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