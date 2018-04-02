Девушка во время трансляции случайно выстрелила в голову парню - ВИДЕО

2 апреля 2018 14:59

Трое друзей сидели в автомобиле и играли с пистолетом во время прямого эфира в "Фейсбуке", когда прогремел выстрел, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Инцидент произошёл в Хьюстоне, штат Техас. Девин Холмс дурачился с приятелями, когда девушка случайно нажала на курок и выстрелила ему в голову. Пострадавший был срочно госпитализирован, и сейчас он подключён к аппарату жизнеобеспечения, сообщает Crimeola.

После того как из головы Девина пошла кровь, друзья в страхе выбежали из машины, оставив его умирать.

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Девушка во время трансляции случайно выстрелила в голову парню

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