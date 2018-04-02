Пожарные начали тушить ТЦ в Кемерове только через час после первого звонка в 112 - ВИДЕО

Несмотря на то, что ближайшая пожарная часть находится всего лишь в паре километров от "Зимней вишни", пожарные оказались на месте происшествия через 20 минут, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Согласно опубликованным кадрам с камер наружного наблюдения, установленным на кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", пожарная машина появилась у горящего ТЦ через 15 минут после первого обращения за помощью в МЧС. Однако позднее она отъезжает. В итоге первая группа пожарных заходит в горящее здание только через 20 минут после звонка в 112, сообщает телеграм-канал Mash. Хотя расстояние между пожарной частью и ТЦ всего лишь около двух километров.

Нажмите на видео для просмотра:



Согласно справке пожарных, первый звонок о пожаре поступил в 16 часов 10 минут. Однако охрана торгового центра предоставила сотрудникам следственного комитета другие данные. В частности, мобильный телефон одного из сотрудников, с которого совершался звонок на номер 112 ровно в четыре часа дня.

Как пишет Mash, в 16 часов 28 минут к зданию торгового центра прибыли ещё три машины пожарных. Однако само тушение началось лишь в пять часов. А первый кран для спасения людей с верхних этажей и тушения крыши ТЦ поднимают лишь в 17 часов 29 минут.

Напомним, торговый центр "Зимняя вишня" загорелся в Кемерове 25 марта. В результате пожара погибло 64 человека, около 80 пострадали. По факту массовой гибели людей возбуждено уголовное дело. Обвиняемыми признаны семь человек. В настоящий момент ведётся расследование.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.