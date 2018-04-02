Жестокая драка в магазине в Краснодаре попала на камеры - ВИДЕО

В интернет-паблике "Жесть Краснодара" опубликовали видео, на котором двое недовольных клиентов устроили разборки с сотрудниками ремонта сотовых телефонов. Причиной конфликта стала завышенная цена ремонтников за починку гаджета, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Двое мужчин обратились в сервис по ремонту мобильных устройств по улице Октябрьской, дом 70 в Краснодаре. Изначально условия и цена починки телефона устроили клиентов, но на следующий день они пришли уже с недовольствами. Один из них возмутился, почему изначальная цена за ремонт - 1300 рублей - за день возросла до 8900 рублей. Девушка попросила заплатить мужчин 550 руб за диагностику, указанную в подписанном одним из них договоре, но они отказались.

Непонятное поведение сотрудников сервиса было трудно объяснить: когда клиенты попросили вернуть им телефоны, мужчины стали увиливать от ответа, в итоге отказали в просьбе. Вскоре словесная перепалка переросла в драку с применением холодного оружия. Победу в нелёгком поединке одержали сотрудники сервиса.

Девушка, снимавшая происходящее на видео, требовала вызвать полицию на место драки. Однако пока неизвестно, чем закончилась история обманутых клиентов из Краснодара.

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