В Индии ограничили посещение Тадж-Махала - ПРИЧИНА
2 апреля 2018 16:29 269
С 1 апреля туристы могут посещать индийскую гробницу Тадж-Махал только в течение трех часов в день. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газета Daily Mail, передает Day.Az.
Гробница является самой популярной достопримечательностью Индии и ежедневно привлекает около 50 000 туристов, многие из которых находятся там в течение всего дня, что вызывает давку. Поэтому теперь посещение Тадж-Махала и ограничивают тремя часами.
Тадж-Махал - мавзолей-мечеть, находящийся на севере Индии, построенный в 17 веке потомком Тамерлана, императором Шах-Джаханом для своей жены, умершей при родах.
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