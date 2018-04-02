Изгнанную за старость известную модель через 20 лет снова пригласили на работу

Французский бренд косметики и парфюмерии Lancôme пригласил известную в 1980-90-х годах модель Изабеллу Росселлини стать лицом антивозрастной линейки бренда, сообщает Mirror.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, модель рассказала, что когда ей было 42 года, бренд, для которого она работала около 15 лет, расторг с ней контракт по причине слишком зрелого возраста: "Они сказали, что я уже не могу воплощать женскую мечту о вечной юности. Это было очень обидно и болезненно". Однако в 65 она снова стала интересна бьюти-индустрии. "Я заявила, что говорить об антивозрастной косметике - само по себе дискриминация и эйджизм, и представители компании согласились со мной, но сказали, что во многих странах некому объяснить это женщинам, - рассказала Росселлини. - Они предложили мне донести эту мысль до моих ровесниц, и я приняла их предложение".

Росселлини будет представлять линию кремов и других антивозрастных средств Lancôme Renergie Multi Glow.

Изабелла Фьорелла Элеттра Джованна Росселлини - итальянская киноактриса и модель. Дочь шведской актрисы Ингрид Бергман и итальянского кинорежиссера Роберто Росселлини. Была женой режиссера Мартина Скорсезе, встречалась с Дэвидом Линчем и Гэри Олдменом. Позировала для журналов Vogue, Marie Claire, Harper's Bazaar, Vanity Fair, с 1982 года была лицом бренда Lancôme. Автор трех книг.

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