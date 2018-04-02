В Сирии НСС обстреляли американскую базу под Раккой

В Сирии "Народные силы сопротивления" (НСС), поддерживающие официальный Дамаск, обстреляли ракетами типа "Град" военную базу США в районе города Ракка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кадры обстрела опубликованы на YouTube. Информация о погибших или пострадавших не поступала.

Канал подчеркивает, что это первая операция группировки. Представители НСС объявили, что продолжат борьбу с курдскими и американскими силами в регионе. Конечная цель боевиков - полное изгнание Сирийских демократических сил (СДС) и американских военнослужащих из Сирии.

Террористы захватили Ракку в 2013 году, с тех пор она считалась неофициальной столицей "Исламского государства" ("ИГ").

Освобождение Ракки считалось одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против экстремистов в Ираке и Сирии. 17 октября арабо-курдские отряды "Демократических сил Сирии" (ДСС) полностью очистили город от боевиков.

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