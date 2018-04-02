Дональд Трамп вновь раскритиковал Amazon

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал в понедельник интернет-гигант Amazon, после чего акции компании немедленно начали резкое снижение на биржах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Только дураки или еще кто похуже говорят, будто терпящая убытки почтовая служба зарабатывает с Amazon. Они теряют целое состояние, и это изменится. Кроме того, наши ритейлеры, которые полностью платят налог, закрывают магазины по всей стране. Нечестные правила игры!" - написал Трамп в Twitter. После этого заявления акции Amazon снизились на 3%.

Компания уже потеряла десятки миллиардов долларов капитализации после аналогичной критики со стороны Трампа на прошлой неделе. В частности, Трамп заявил, что Amazon платит недостаточно налогов, заставляет почтовую службу США терпеть убытки на доставке товаров от Amazon и приводит к закрытию мелкого бизнеса, который не в состоянии конкурировать с интернет-гигантом.

Amazon обвиняли в неуплате налогов с продаж в тех штатах, где у компании нет физического присутствия, однако с расширением компании у нее появились склады практически во всех штатах, и подавляющее большинство интернет-клиентов стало платить налог с продаж. Amazon также обвиняли в подрыве розничного бизнеса, включая книжные магазины. Почти все общенациональные сети книжных магазинов и тысячи небольших продавцов разорились в последние 15 лет, большинство специалистов считает, что Amazon сыграл в этом большую роль.