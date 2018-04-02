Сильный пожар в центре Сочи - ПОДРОБНОСТИ
2 апреля 2018 20:17 48
В центре Сочи загорелся многоквартирный дом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС по Краснодарскому краю.
Как передает Day.Az, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. Из здания эвакуируют людей. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Пожар тушат с помощью четырех стволов "Дельта". Ему присвоена повышенная степень сложности.
В доме пять жилых этажей. Еще один этаж отведен под мансарду.
Как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, здание находится на улице Пятигорская. Из него уже эвакуировали 50 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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